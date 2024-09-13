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Dünya Rusya'dan İngiltere'ye tepki: Tolerans göstermeyeceğiz
Dünya

Rusya'dan İngiltere'ye tepki: Tolerans göstermeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-09-13 22:08:00 -
Rusya'dan İngiltere'ye tepki: Tolerans göstermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vereceğini açıkladı.

Zaharova, Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Zaharova, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "düşmanca" adımlar attığını, mayısta bazı Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı sınırlandırma kararı aldığını ve Rusya'nın buna karşılık verdiğini anımsattı.

"Bildirilmeyen İngiliz istihbarat üyelerinin Rus topraklarındaki faaliyetlerine tolerans göstermeyeceklerini" vurgulayan Zaharova, "Bu konuda, ulusal güvenliğin doğrultusunda tavizsiz yaklaşım sergiliyoruz. Londra'nın düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz. İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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