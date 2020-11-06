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Gündem Rusya’dan İngiltere’ye sert tepki! Tam bir saçmalık
Gündem

Rusya’dan İngiltere’ye sert tepki! Tam bir saçmalık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayında görevini bırakacağı iddiasını yalanladı. İngiliz basınında çıkan haberleri "saçmalık" olarak nitelendiren Peskov, Putin'in görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:34:00 -
Rusya’dan İngiltere’ye sert tepki! Tam bir saçmalık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Parkinson hastalığı nedeniyle" ocak ayında görevinden istifa edeceği iddiasına ilişkin olarak Kremlin'den açıklama yapıldı.

Sputnik News'ten aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in sağlık durumunun harika olduğunu ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İddiaları "saçmalık" olarak nitelendiren Peskov, Putin'in istifa etmeyi düşünmediğini vurguladı.

İlk olarak İngiltere merkezli The Sun gazetesi tarafından ortaya atılan ve kısa sürede yayılan iddiada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağ kolunda bir sorun olduğu ve bunun Parkinson hastalığının belirtisi olduğu belirtilerek Putin'in ocak ayında görevini bırakacağı öne sürülmüştü.

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