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Dünya Rusya'dan ilginç adım! Gelene para ödenecek
Dünya

Rusya'dan ilginç adım! Gelene para ödenecek

Rusya'nın en büyük adası olan Sahalin Adası'na turistik amaçla giden her bir turiste 20 bin ruble ödeneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:42:00 -
Rusya'dan ilginç adım! Gelene para ödenecek

Rusya'nın en büyük adası olan ve Kuzey Pasifik kıyılarında bulunan Sahalin Adası'na turist çekilmesi için ilginç bir kampanya başlatıldı.

Sahalin Bölgesel Hükümet Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Sahalin ve Kuril Adaları’na gelen her bir turiste 20 bin rubleyi geçmeyecek şekilde otel, gezi, ulaşım gibi bedelleri kadar ödeme yapılacaktır” denildi.

Bölgeye turistlerin gelmesinin çok zor olduğu belirtilerek, “Sahalin Bölgesi’ne, Moskova’dan bir kişinin tatil amaçlı gelmesi oldukça zor. Uzak mesafe nedeniyle uçak bedelleri çok fazla. Bu bedelleri herkes karşılayamıyor. Adalarımız benzersiz bir doğaya sahip. Sadece Rus değil birçok ülkeden insan bu bölgeye gelir. Biz herkesin bu güzellikleri görmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Rusya da büyük ölçüde etkilendi. Birçok ülkeyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm bölge başkanlarına iç turizmi canlandırmaları yönünde talimat verdi.

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