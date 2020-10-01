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Dünya Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:54:00 - 2020-10-01 21:56:41
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında arasında çıkan çatışma hakkında açıklamalarda bulunan Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugün yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin Azerbaycan'a kesinlikle destek verdiğini ve Bunun bilindiğini belirterek, Rusya'nın kimsenin tarafını tutmadığını, Ermenistan'a Azerbaycan ile arasında çıkan çatışmalar nedeniyle destek vermediklerini açıkladı.

Nebenzya, Bölgede adil bir çözüm, ateşkes ve askeri operasyonların son bulmasını istediklerini ve Rusya'nın her iki ülkenin bu gerilime son vermesini istediğini açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ nedeniyle yaklaşık 30 yıldır süren bir anlaşmazlık yaşanıyor. BM kararlarını uygulamayan Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini işgali altında tutmaya devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Ermesintan Azerbaycan sınırlarına saldırı düzenliyor. En son düzenlediği saldırı Ermenistan'a çok pahalıya patladı. Onlarca askeri aracı ve personeli imha edildi.

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