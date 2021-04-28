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Dünya Rusya’dan Hindistan'a yardım!
Dünya

Rusya’dan Hindistan'a yardım!

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın Hindistan'a korona virüs (Covid-19) yardımı yollayacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:52:00 -
Rusya’dan Hindistan'a yardım!

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde zor günler geçiren Hindistan'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Hastanelerde oksijen tüplerinin tükendiği ve Covid-19 hastalarının tedavilerine sokaklarda devam edilen Hindistan'da artan can kayıpları nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadığı açıklanmıştı.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Rusya'nın, Hindistan'a Covid-19 ile mücadelede acil insanı yardım göndereceği ifade edildi. Kremlin, "Putin, Covid-19'un yayılmasına karşı mücadelede bu zor dönemde Narendra Modi'ye destek sözlerini dile getirdi ve Hindistan'a acil insani yardım sağlama kararı hakkında bilgi verdi" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından gönderilecek yardımların, oksijen üretimi için 20 birim ekipman, 75 yapay akciğer solunum cihazı, 150 tıbbi monitör ve 200 bin paket ilaç içereceğini bildiren Kremlin, Modi'nin Putin'e büyük ölçüde ileri teknoloji ürünü olan ve ülkede büyük talep gören yardımlar için tüm içtenliğiyle teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Ayrıca Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın 200 bin paket ilacın, bir tür antiviral ilaç olan Favipiravir olacağı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın 22 tondan fazla tıbbi ekipmanı 2 adet nakliye uçağı ile Rusya'dan Hindistan'a taşıyacağı ifade edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam vaka sayısının 17 milyon 997 bin 267'ye yükseldiği, toplam can kaybı sayısının ise 201 bin 187'e ulaştığı belirtilmişti.

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