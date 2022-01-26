Rusya'dan gözdağı! Savaş gemilerini gönderdi!

Kuzey Filosu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kuzey Filosu’na bağlı bir grup savaş gemisi ve destek gemisi, Kuzey Kutbu seferi görev gücüyle başlayan bir tatbikatın parçası olarak Barents Denizi’ne konuşlandı” denildi.

Kuzey Filosu’nun deniz görev gücü füze kruvazörü Mareşal Ustinov, fırkateyn filosu Amiral Kasatonov, savaş gemisi Koramiral Kulakov ve ayrıca destek gemilerinden oluşuyor.

Genel olarak tatbikatlar 140’tan fazla savaş gemisi ve destek gemisini, 60’tan fazla uçağı, bin askeri teçhizatı ve yaklaşık 10 bin askeri bir araya getirecek.

Rusya, bir kuzey nakliye hattı geliştirmek için altyapıya büyük yatırım yaptı. Kuzey Kutup Dairesi’nde artan sıcaklık artışı ve büyük miktarda buzun erimesiyle önemli bir seyir rotası olacağını umuyor.

Bu rota, buz örtüsünün yoğunluğu nedeniyle şu anda kullanılmıyor.

Rusya, 2022 veya 2023’te Kuzey Denizi Koridoru üzerinden yıl boyunca deniz trafiğine başlamayı planlıyor.

Moskova, geçtiğimiz hafta tüm filolarının katılacağı bir dizi deniz tatbikatı düzenleyeceğini bildirmişti.

Tatbikatlar Akdeniz, Kuzey Denizi, Okhotsk Denizi, Kuzeydoğu Atlantik ve Pasifik Okyanusu’nda yapılacak.

Batı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere asker yığmasının savaş korkularını artırdığı bir dönemde, Rus ordusunun hamlelerini yakından takip ediyor.