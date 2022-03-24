  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Rusya'dan Google’ın haber servisine engel
Teknoloji

Rusya'dan Google’ın haber servisine engel

Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’ın haber toplama servisini erişime kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 03:46:00 -
Rusya'dan Google’ın haber servisine engel

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay