Rusya'dan Google'a 16 milyar ruble daha ceza

Rusya'dan Google'a 16 milyar ruble daha ceza

Şirketin daha önce verilen para cezalarını ödemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google’ın 16 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da, önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle Google’a 16 milyar ruble (yaklaşık 206 milyon dolar) ceza verildi.

Google aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.

Şirketin daha önce verilen para cezalarını ödemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google’ın 16 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google’a yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya’daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve bazı ihlaller nedeniyle para cezaları verilmişti.

Şirket, son olarak 25 Şubat’ta Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için 22 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

