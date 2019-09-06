Rusya’dan Google ve Facebook’a uyarı

Münübe Yılmaz

2014-2017’deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddia edilen Rusya, Pazar günü yapılacak şehir meclisi seçimleri için kullandığı reklamları yasaklamasını konusunda uyarıda bulundu. Rus yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Pazar günü yapılacak seçimlerde her türlü politik reklamın kullanılmasının Rusya yasasına aykırı olduğunu ileri sürerek Google ve Facebook’a çağrıda bulundu. Pazar günü ve öncesinde yayınlanacak reklamların Rusya’nın birlik ve bütünlüğüne bir müdahale olarak görüleceği belirtilen açıklamada "Uyarılara uyulmaması, seçimlere müdehale ve iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.