Rusya'dan 'Golan Tepeleri' uyarısı

Sputnik'e konuşan Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği olası tanımanın Ortadoğu için doğuracağı sonuçlar konusunda uyarılarda bulundu.

Bogdanov, "Bu, 'barış karşılığı toprak' esasına dayalı barışçıl çözüm ve Arap barış inisiyatifinin perspektifine zarar veriyor. Hem Doğu Kudüs hem de Golan Tepeleri'nin ilhakı hakkında çıkarılan yasaları geçersiz, gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı kılan kararlardan bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

"ABD'liler, Araplar ile İsrail arasını baltalıyor"

Bogdanov, "Elbette bu üzüntü verici. ABD'liler, Araplar ile İsrail arasındaki çözüm perspektiflerini bile baltalıyor" diye ekledi.

Trump, önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'da Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.