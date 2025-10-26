Rusya'dan gece boyunca saldırı Ukrayna bakanını Sybiha'yı rahatsız etti: 'En az üç kişi hayatını kaybetti'

Rusya ile Ukrayna arasında savş devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya’nın gece boyunca ülke geneline, özellikle de başkent Kyiv’e yönelik 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sybiha, saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirterek, “Sıradan konutlar zarar gördü, en az üç kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.” ifadelerini kullandı.

Rusya’yı “terörist devlet” olarak nitelendiren Sybiha, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürekli terörü nedeniyle uluslararası toplum tarafından tamamen izole edilmesi gerekiyor.” çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’nın başkenti Kiev, gece 26 Ekim’de Rusya’nın yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı, yaralılardan 7’sinin çocuk olduğu bildirildi.