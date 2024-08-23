Rusya’dan Gazze hassasiyeti!

BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu konulu oturumda konuşan Polyansky, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Konsey'de oylanan orijinal karardan daha farklı bir planın uygulanmaya çalışıldığı gerekçesiyle ABD'yi eleştirdi.

Polyansky, "İsrail şimdi Gazze'de askeri varlık fikrini, Mısır ile geçiş ve Philadelphia koridoru üzerindeki kontrolleri de dahil olmak üzere, sürdürmekte ısrar ediyor. Anlaşmanın parametrelerinde böyle bir değişikliğin bölgedeki bazı ülkelerin şiddetle karşı çıktığı bir şey olduğunu da not ediyoruz." dedi.

"Orijinalinden farklı bir anlaşmayı zorlayarak kimin adına hareket ediyorsunuz?" diye soran Rus diplomat, ateşkes için Konsey'de, haziran ayında kararlaştırıldığı doğrultuda ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Polyansky, "Güvenlik Konseyi bu şekilde formüle edilen bir anlaşmayı asla onaylamadı." ifadesini kullandı.

Dmitry Polyansky, ABD'li meslektaşlarını, üzerinde anlaşılan ateşkes önergesinin İsrail lehine parametrelerini değiştirmekle suçladığı konuşmasında, "Amerikan tarafı bu değişikliklerin ne olduğunu açıklama zahmetine bile girmedi.” sözlerine yer verdi.

İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki insani yardımı engellemekle suçlayan Polyansky, İsrail ordusunun mevcut operasyonlarının "benzeri olmayan ve benzeri görülmemiş" düzeyde sivil ölüm ve yıkıma yol açtığını ve bunun "tam bir kanunsuzluk" olduğunu vurguladı.

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Polyansky, "Gerçek şu ki Washington temelde tüm Konseyi 10 aydır rehin tutuyor, veto hakkını kullanmakla tehdit ediyor ve böylece Filistin sorunu ve Gazze'de ateşkes veya Orta Doğu’da barış sürecini bir bütün olarak ilerletme konusunda sert ve net kararlar almamızı engelliyor. 2735 sayılı Karar uygulanmıyorsa, bunu bozanlara yaptıklarının sonuçlarına kesinlikle katlanacakları mesajını verecek yeni bir belge çıkaralım ve çatışmanın herhangi bir tarafının kaprislerine bakılmaksızın şiddeti durdurmaya yardımcı olacak bir uygulamayla kararımızı verelim."