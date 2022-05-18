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Siyaset Rusya'dan Fransa'ya misilleme
Siyaset

Rusya'dan Fransa'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkede bulunan 34 Fransız diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:42:00 -
Rusya'dan Fransa'ya misilleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

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