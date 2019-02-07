Rusya'dan flaş Venezuela kararı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova yönetiminin Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak Venezuela Temas Grubu toplantısına temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Bu toplantı farklı bir formatta düzenleniyor. AB ve Temas Grubu olacak, yabancı gözlemcilerin katılımı öngörülmüyor" dedi.

AB ülkeleri ve bir dizi Latin Amerika ülkesi tarafından oluşturulan Venezüella Temas Grubu bakanlar toplantısının ilki bugün Montevideo'da yapılacak.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Venezüella Temas Grubu'nun kurulduğunu duyurmuş ve grupta Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsveç, Ekvador, Uruguay, Kosta Rika ile Bolivya'nın bulunacağını, ancak koordinasyonu AB'nin sağlayacağını bildirmişti.

Uruguay ve Meksika çağrı yapmıştı

Mogherini, grubun amacının, Venezuela'daki durumun 90 günlük barışçıl ve demokratik bir süreçte aşılması yönünde çalışma yapmak olduğunu açıklamıştı.

Toplantı, Uruguay ve Meksika hükümetlerinin Venezüella'daki krize çözüm yolu bulma çabaları kapsamında düzenleniyor. Her iki ülke de geçtiğimiz günlerde Venezuela'daki krizin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Lavrov tepki göstermişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Venezüella'yla ilgili temas grubu kurma fikrinin ve bu ülkedeki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarında öncü rolde olma talebinin üzüntü ve sorulara neden olduğunu belirtmişti.

Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da, "Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum" açıklaması yapmıştı.