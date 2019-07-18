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Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını desteklemediklerini duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 01:26
Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye getirdiği yaptırımları desteklemediklerini belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı” ifadelerini kullandı.

Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine “son derece olumsuz” yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:26
  1. AB
  2. Rusya
  3. Doğu Akdeniz

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