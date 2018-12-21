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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması konusunda Türkiye'den anlayış beklediklerini açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 17:39
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması konusunda Türkiye ve İsrail’in ikna olmasını beklediklerini açıkladı.

Rusya, Kırım’ın yeninden kendilerine bağlanması için Türkiye ve İsrail’in ikna olmasını bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün bir televizyon kanalında Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanması konusunda tartışmalı açıklamalar yaptı. Peskov, Türkiye ve İsrail’in Rusya’nın Kırım ile yeniden birleşme hakkını tanımaya ikna olmalarını beklediklerini söyledi.

"Henüz hazır değiller"

Dmitriy Peskov konuyla ilgili “Kırım konusunda, ne Ankara ne de Tel Aviv, Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi sürecinin uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu yönündeki gerekçelerimizi kabul etmeye henüz hazır değil. Ancak Türkiye ve İsrail'deki partnerlerimizin, birkaç yıl önce Kırım halkı tarafından yapılan seçimin ve halkın iradesinin doğru bir şey olduğuna ikna olmasını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her konuda Ankara ile aynı duruşta olamayız”

Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamalarda Türkiye ve İsrail'i ortak ülkeler olarak nitelendirerek, Moskova, Ankara ve Tel-Aviv'in pek çok alanda benzer çıkarlara sahip olduğunu ve bunun pratik olarak bir öneme sahip olduğunu söyledi. Peskov, "Bu pratik yön, Suriye meseleleri de dahil olmak üzere sahip olduğumuz işbirliği ve etkileşime yansımaktadır. Ancak bu, bizim duruşumuzun her konuda Türkiye ve Ankara'nınkiyle örtüştüğü anlamına gelmez. Görevlerimizin farklı olduğu belirli alanlar var" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:39
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Kırım
  4. İsrail

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan18 dk önce
    allah kırıma kendi zatı ve habibi ile sahip çıksın kimselerin ellerine terketmesin inşallah allaha emanet olun

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