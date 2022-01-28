Rusya'dan flaş savaş açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile olası savaş meselesi üzerinden değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtına yönelik açıklama yaptı.

"Rusya savaş istemiyor"

Lavrov, Kiev ile bir savaşa girişmek istemediklerini, ancak bölgedeki çıkarlarının dagörmezden gelinmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Bakan Lavrov, NATO ve ABD ile güvenlik garantileri konulu görüşmelerin henüz bitmediğini vurgularken, Moskova'nın bir savaş istemediğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili kendilerine verdiği yanıtın olumlu olmadığını belirterek, "Moskova savaş istemiyor. ABD ve NATO'nun cevabının ardından nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek" dedi.

NATO'nun doğuya doğru ilerlememesinin Rusya için önem teşkil ettiğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Tekliflerimizde, birbiriyle ilişkili iki önemli yaklaşım var. Birincisi, her devletin askeri ittifakları özgürce seçme hakkı olduğu tanınıyor. İkincisi ise her devletin, kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına güçlendirmeme yükümlülüğüdür. Bu ilke bilinçli olarak konuşulmuyor."

Batı'nın bu konuda "kurnazca" davrandığını belirten Lavrov, ABD'den gelen yanıtı analiz ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, bu yanıtın kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda ise "Cevabın içeriğini kamuoyunun yakında öğreneceğini düşünüyorum. Amerikan meslektaşlarımız, bu cevap içeriği konusunda tüm müttefikleri ve Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığını bize söyledi. Cevapların yakında sızacağı konusunda şüphe yok." ifadelerini kullandı.