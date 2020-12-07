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Dünya Rusya’dan flaş S-400 ve S-500 açıklaması! ‘Türkiye ile başka şeyler konuşuyoruz’
Dünya

Rusya’dan flaş S-400 ve S-500 açıklaması! ‘Türkiye ile başka şeyler konuşuyoruz’

Rus devlet savunma sanayii şirketi Başkanı (ROSTEC) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu ifade etti. Çemezov ayrıca, bazı ülkelerin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:56:00 -
Rusya’dan flaş S-400 ve S-500 açıklaması! ‘Türkiye ile başka şeyler konuşuyoruz’

Gazetecilere konuşan ROSTEC Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını söyledi.

Çemezov, "Sistemin tüm unsurları Türkiye'ye gönderildi, Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye'nin kararına bağlı" ifadelerini kullandı.

Çemezov ayrıca "Şu an top Türkiye tarafında, partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz" dedi.

S-400'ün çok karmaşık bir teçhizat olduğunu, üretimine sıfırdan başlanmasının gerçekçi olmadığını belirten Çemezov, Rusya ile Türkiye arasında askeri-teknik ve diğer alanlarda işbirliği olasılıklarının bulunduğunu kaydetti.

Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu da ekledi.

Çemezov, "Türk partnerlerimizle başka teçhizatlar üzerine de konuşuyoruz, olasılıklar mevcut" dedi.

S-500 açıklaması

Çemezov ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkeler de dahil olmak üzere, bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi. Gazetecilere konuşan Çemezov, S-500'lerle ilgili "Yurtdışından alıcılar sistemlerle ilgileniyor, ancak bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Aralarında bizden S-400 satın alanlar da var" ifadelerini kullandı.

S-400 şu anda Çin ve Türkiye'nin elinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Hindistan'la da sistemlerin sevkiyatı için anlaşma imzalandı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, ordunun ilk S-500'leri 2021'de almayı planladığını, seri sevkiyatın ise 2025'te başlayacağını ifade etmişti.

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