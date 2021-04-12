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Dünya Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a teslimatının başlama zamanının yakında açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 20:46:00 -
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

FSVTS Basın Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, bugün yaptığı açıklamada S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a teslimatının başlama zamanının yakında açıklanacağını, kontratın plana göre uygulandığını belirtti.

Reşetnikova, “Şu anda Rusya ve Hindistan, daha önce kararlaştırılan plana göre S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin Hindistan tarafına tedarikine ilişkin kontratın uygulanması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde sistemlerin teslimatlarının ne zaman başlayacağı yakın zamanda açıklanacak” diye konuştu.

“Diğer potansiyel alıcıların S-400'lere olan ilgisinin devam ettiğini görüyoruz, ilgili talepler FSVTS’ye ulaşıyor” diyen Reşetnikova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde sadece bu sistem hem seyir füzelerinin ve balistik füzelerin, hem de çeşitli sınıflardaki insansız hava araçlarının (İHA) garantili bir şekilde imha edilmesini sağlayabiliyor.”

Anlaşma bedeli 5.4 milyar dolar

Hindistan, Rusya’nın askeri teknik alanda işbirliği yaptığı başlıca ortaklarından biri. ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ekim 2018’de Hindistan’a Rus S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Buna göre Hindistan’a 5 adet S-400 bataryası teslim edilecek, anlaşma bedeli yaklaşık 5.4 milyar dolar. Hindistan’a ilk teslimatların bu yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Şubat ayında gerçekleşen Aero India 2021 fuarında FSVTS Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, Hintli uzmanların ocakta Rusya'ya geldiğini ve S-400 ile çalışmak için eğitime başladığını açıklamıştı.

S-400 Triumf, Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi tarafından geliştirilen modern füze savunma sistemi olup Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

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