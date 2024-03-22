Rusya'dan flaş LGBT hamlesi! Sapkınları terör listesine aldılar
LGBT'li sapkınlarla mücadeleye kararlılıkla devam eden Rusya, yeni bir karara imza attı.
Rusya, "LGBT hareketini" terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.
Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine LGBT hareketi eklendi.
2023'te faaliyetleri yasaklanmıştı!
Rusya Yüksek Mahkemesinin Kasım 2023'te aldığı kararla, LGBT hareketi "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022’de imzaladığı kararnameyle de ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.