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Ekonomi Rusya'dan flaş karar! Türkiye'yi 'öncelikli' listeye aldı
Ekonomi

Rusya'dan flaş karar! Türkiye'yi 'öncelikli' listeye aldı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), uygulanan yaptırımlar bağlamında, temel ihtiyaç mallarının ülkeye temini için Türkiye, Azerbaycan ve İran’la aktif çalışmalar başlattığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 02:30:00 -
Rusya'dan flaş karar! Türkiye'yi 'öncelikli' listeye aldı

Rusya Federal Gümrük Servisi açıklamasında, “Bir dizi Batı ülkenin Rusya’ya uyguladığı hasımca tedbirlerin olumsuz sonuçlarını minimize etme amacıyla üst düzey çalışma moduna geçildi. Gümrük makamları, ana çabalarını, Rusya’nın iç pazarını bir an önce gıda, ilaç, teknolojik ve endüstriyel ekipman gibi temel ihtiyaç mallarıyla doygunluğa ulaştırma görevi üzerinde yoğunlaştırdı. Şimdiden gıda, ilaç, aşı ve dezenfektanlarla ilgili gümrük işlemlerinde öncelikli prosedür belirlendi” ifadesine yer verildi.

Türkiye, Azerbaycan ve İran’dan demiryolu ve denizyolu ile mal arzını artırmak için aktif çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Öncelikler arasında, Çin ile işbirliğini güçlendirmek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Batı yaptırımlarına katılmayan diğer ülkelerle işbirliğini geliştirmek” dendi.

 

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