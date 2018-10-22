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Rusya'dan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:17
Rusya'dan flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazeteciCemal Kaşıkçı olayının Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üst düzey temaslar için yapılan hazırlığı etkilemediğini söyledi.

Bogdanov, gazetecilerin Kaşıkçı olayı sonrasında zirve hazırlıklarının devam edip etmediği sorusu üzerine, “Evet ziyaretlerimiz oldu, bizim üst düzey heyetimiz gitti; görüşmeler oldu” diye yanıtladı.

Bogdanov, “Bu olaya gelince, fazla sansasyonel oldu, fakat soruşturma sonuçlarını beklemek gerek” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:17
  1. Mihail Bogdanov
  2. Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
  3. Rusya
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Açıklama

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