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Gündem Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin görüşmede Bayraktar TB2 İHA konusuna değinmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 21:45:00 - 2022-08-05 21:47:57
Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamada bulundu.

Görüşmenin 4 saat sürdüğünü hatırlatan Peskov, "Soçi'deki görüşme Moskova saatiyle 15.00'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi” dedi.

Daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov sadece "Hayır" diyerek karşılık verdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği Sanatoryum Rus binası önünden ayrıldı.

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