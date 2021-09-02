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Dünya Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile Pençşir Vadisi’ndeki direnişçiler arasında şu an için arabuluculuk yapma planlarının olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 14:52:00 -
Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Taliban ile kendilerine karşı direniş gösteren tek Afganistan bölgesi olan Pençşir Vadisi’ndeki grup arasında arabuluculuk yapmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında şunları söyledi:

"Bu görüşmelerde arabulucu olmayı şu an için planlamıyoruz, bana kalırsa kimse planlamıyordur. Herkes, Taliban ile ülkedeki etnik ve siyasi grupların anlaşmaya varmasını isteyecektir."

Rusya’nın, Taliban ile ülkedeki siyasi gruplara, kapsayıcı bir geçiş hükümeti oluşturulmasında anlaşmaları konusunda pek çok defa çağrı yaptığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pençşir Vadisi’ndeki Afganistanlı Taciklerin Taliban’la görüşmeler yürüttüğü düşünülecek olursa, burada Tacikistan’daki müttefiklerimize özel bir rol düşüyor. Söz konusu görüşmelerin de müzakere masasına oturulması kararı ile sonuçlanmasını ve askeri eylemlerin yeniden başlatılacağı şeklindeki tehditlerin hayata geçirilmeyeceğini umuyorum."

Daha önce El Cezire televizyonu, Taliban’ın, kendilerine karşı direnen Pençşir Vadisi’ne karşı askeri operasyon başlatma kararı aldığını aktarmıştı.

 

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