  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi
Dünya

Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi

Yeniakit Publisher
2023-05-30 19:18:00 -
Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarının ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalujni ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksanr Sırski'yi arananlar listesine ekledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırıların ardından Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalujni ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksanr Sırski'yi arananlar listesine ekledi. Ukraynalı komutanlar, hakkındaki suçlamalar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna’nın Moskova’ya yaklaşık 25 İHA ile hava saldırısı düzenlediği iddia edilmişti. Saldırılarda birçok apartmanın vurulduğu ifade edilmiş, Moskova'nın Profsoyuznaya Sokağında bazı apartmanlarda oluşan hasarlardan dolayı Rus ailelerin evlerinden tahliye edildiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen İHA saldırılarından Ukrayna’yı sorumlu tutmuş, saldırıları “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23