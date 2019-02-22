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Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye'yi dahil etmek istiyoruz

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan krizine ilişkin çözümde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ve Moskova formatına dahil edilebileceğini açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 23:35
Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye'yi dahil etmek istiyoruz

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Türkiye’nin Afganistan’da önemli bir aktör olduğunu ve Moskova formatına dahil edilebileceğini belirtti.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüşmek için Ankara’da bulunan Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Türk mevkidaşım, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Daire Başkanı Rıza Hakan Tekin ile görüştüm. Sohbet hoşuma gitti, içeriği zengindi. Türkiye’nin bu bölgedeki etkisini ve önemli rolünün farkında olduğumuzu ve Afganistan için çözüm bulma konusunda önemli aktör olarak gördüğümüzü kaydettik. Türkiye ve Moskova formatı arasındaki işbirliğinin yoğunlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ve bazı bölge ülkeleri, bu formatın içinde yer alma hakkına sahipler. Onlar olursa çözümü daha hızlı ve daha iyi buluruz.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Afganistan görüşmesi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov bugün, Ankara'da bir araya geldi. Halilzad ve Kabulov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yanı sıra iki ülkeden bazı yetkililer hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:35
  1. Ankara
  2. Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • nihatnihat48 dk önce
    Çok güzel bir öneri.Bize,doğu,batı kadar zarar veremez.Bütün pisliklerin kaynağı BATI dır.

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