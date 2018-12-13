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Rusya'dan flaş açıklama! 'Türkiye ile işbirliğine hazırız'

Rusya Uzaycılık Federasyonu Başkan Yardımcısı Oleg Muhin, Rusya'nın Türkiye ile uzay alanında işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:00
Rusya'dan flaş açıklama! 'Türkiye ile işbirliğine hazırız'

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasını değerlendiren Rusya Uzaycılık Federasyonu Başkan Yardımcısı Oleg Muhin, bu projenin Türkiye için kesinlikle önemli olduğunu, ülkenin uzay alanıyla ilgili planlarını hayata geçirebileceğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Muhin, "Günümüzde, ilk uydunun fırlatıldığı günden 60 yıl geçtikten sonra, uzaycılık farklı imaj edindi. Birçok ülke kendi uydusunu üretiyor, bu uyduları uzaya ulaştırmak için kendi fırlatma araçlarına sahip. Elbette uzayda devam edecek çalışma, uluslararası bir proje halini almalı ve uluslararası görevleri yerine getirmeli. Elbette, uzay devi deneyimimiz dikkate alındığında bu, Türkiye için önemli bir proje. Türkiye, kendi sorunlarını belirleyip onları çözebilir. Eğer bir ülkenin uzayla uğraşma ve uzaya gitme isteği varsa elbette insanlı uçuşlar için koşulları oluşturma fırsatı da olur. Bu konudaki işbirliği ancak memnuniyetle karşılanabilir" dedi.

'Türkiye uzay alanında elde edilen başarılardan yararlanmalı'

Türkiye'nin iyi bir ekonomik potansiyele sahip çok ciddi bir ülke olduğunu kaydeden Muhin, "Elbette ulusal çıkarları için Türkiye, uzay alnında varılan tüm başarılardan yararlanmalı. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı birçok ekonomik ve askeri konular var. Elbette, uzayla ilgili konular da önemli. Bu konular, uzaydan izleme, navigasyon fırsatını sağlıyor. Ayrıca halihazırda bilim için önemli deneyleri uzayda yapmak da ilgi çekici" ifadelerini kullandı.

'Rusya ve Türkye, uzay işbirliği için büyük potansiyele sahip'

Bu alanda Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği olasılığını da değerlendiren uzman, Moskova'nın bu partnerliğe hazır olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda çok sayıda fırsat var. Türkiye'nin hangi sorunları çözmek istediğini net bir şekilde belirlemeli. Biz de bunu nasıl hayata geçirebileceğini söyleriz. Önemli olan Türkiye'nin böyle bir talepte bulunması. Teçhizatımız ve işbirliği, uyduların üretiminden fırlatma araçlarının üretimine kadar birçok sorunu çözme, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uygulanan uzay programlarımıza katılma fırsatını veriyor. Günümüzde Ay'a olan ilginin yeniden canlandığı dikkate alındığında bu konuda da olumlu sonuç ancak uluslararası işbirliği sayesinde elde edilebilir."

Türkiye'nin, uzay araştırmaları alanında ilk adımını attığını söyleyen Muhin, "Türkiye artık bu adımı attıysa elbette devamı gelecek ve bu devam enteresan ve Türkiye ile Rusya için faydalı olacak" dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:00
  1. Rusya
  2. ABD
  3. uzaycılık

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  • özkanözkan29 dk önce
    komsu buna denir! biz ne istiyorsaz aliyoruz!
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