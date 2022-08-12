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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Provokasyonlara son vermeliler
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Provokasyonlara son vermeliler

Rusya'nın Letonya Parlamentosunda "teröre destek veren ülke" ilan edilmesi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 17:15:00 -
Rusya'dan flaş açıklama: Provokasyonlara son vermeliler

Letonya parlamentosunda milletvekilleri tarafından Rusya'nın "teröre destek veren ülke" kategorisine alınmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan açıklama geldi.

Zaharova, Letonyalı vekillerin aldığı kararı eleştirerek, "Letonyalı vekiller bu gibi provokasyonlara son vermeli ve öncelikle ülkesinin ve vatandaşlarının çıkarlarına odaklanmalı. Bazı sakıncalı ülkelerin küstahça ve kendinden emin kararlar alması kolektif batının uluslararası hukukun evrensel normlarını ve ilkelerini değiştirmek için uzun süredir izlediği yolla kesişmektedir" ifadelerini kullandı.

Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya'nın teröre destek veren ülkeler kategorisine alınması, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna'ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı.

 

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