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Dünya Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı cevabının alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 21:12:00 -
Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu.

ABD'nin yazılı yanıtı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

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