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Gündem Rusya'dan enerji hamlesi! Türkiye ile işbirliği açıklaması!
Gündem

Rusya'dan enerji hamlesi! Türkiye ile işbirliği açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 10:57:00 - 2024-07-27 11:01:39
Rusya'dan enerji hamlesi! Türkiye ile işbirliği açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Bakan Hakan Fidan arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığını duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Fidan'ın, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldiği belirtildi.

EN ÜST VE YÜKSEK DÜZEYDE İKİLİ TEMASLARIN TAKVİMİNE DEĞİNİLDİ

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek genişlemesini sağlamaya yönelik tedbirler vurgulanarak ikili ilişkilere yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

Çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere uluslararası alanda Rusya ile Türkiye arasındaki pratik etkileşimin belirli yönlerinin müzakere edildiği belirtilen açıklamada, "En üst ve yüksek düzeydeki yaklaşan ikili temasların takvimine değinildi." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA SAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alınmıştı.
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İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirmişti.

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