Rusya'dan dünyayı endişelendiren nükleer silah açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ulusa sesleniş konuşmasında, 300 bin askeri kapsayan kısmi seferberlik ilan etti.

Örtülü nükleer silah mesajı veren Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil." dedi.

Moskova'dan nükleer silah mesajı

Putin'in bu açıklamasından sonra bir mesaj da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

Medvedev, referandum kararlarına işaret ederek, Ukrayna’da Donbas ve bazı bölgelerin Rusya’ya dahil edileceğini belirtti ve ekledi:

"Nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir"

“Bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir.”

Medvedev: Donbas ve diğer bölgeler Rusya'ya dahil edilecek

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, “Birincisi, referandum olacak, Donbas cumhuriyetleri ve diğer bölgeler Rusya’ya dahil edilecek. İkincisi, dahil edilen tüm bölgelerdeki savunma imkanları Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.