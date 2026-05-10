Dünyanın en büyük imparatorlukları belli oldu! Osmanlı İmparatorluğu kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Modern dünyada kullandığımız pek çok hukuk kuralı, dil yapısı ve yönetim biçimi, İnsanlık tarihini derinden etkileyen çok sayıda güçlü imparatorluğun mirası üzerine kurulu. Farklı coğrafyalarda ve yüzyıllara yayılan bu imparatorluklar arasında 'en büyüğü' hangisi? Yapay zeka destekli analizlerle hazırlanan bir liste, dünya düzenini kökten değiştiren, tarihin en etkili imparatorluklarını büyüklüklerine göre sıraladı.

Kültürel, tarihi, mimari, askeri ve insanlık tarihine dair önemli kodların kıtalararası taşıyıcı sistemi olan imparatorluklar, bugünkü dünya düzeninin temel taşlarını oluşturuyor. Dünya düzenini temelden sarsan ve şekillendiren imparatorlukların gücü ise, dönemin ve çağın etkisiyle birbirinden oldukça farklı.

Peki, tarihsel verilere göre dünyanın en büyük imparatorlukları hangileri?

Yapay zeka destekli analizlerle hazırlanan yeni bir liste, tarihin en büyük imparatorluklarını sıralayarak dikkat çeken sonuçları gözler önüne serdi.

1. BRİTANYA İMPARATORLUĞU Listenin zirvesinde "Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk" sözleriyle nam salan Britanya İmparatorluğu yer alıyor. Dünya topraklarının yaklaşık dörtte birine hükmeden bu köklü impatorluk, 35 milyon kilometrekarelik bir coğrafyaya hakim.

2. MOĞOL İMPARATORLUĞU Listenin ikinci sırasında ise Cengiz Han ve halefleri tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu yer alıyor. 24 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan bu köklü imparatorluk aynı zamanda tarihin en büyük kesintisiz kara impatorluğu olarak nam salıyor.

3. RUS İMPARATORLUĞU Listenin 3'ncü sırasında ise uzun yıllar boyunca dünyanın en geniş kara devletlerinden biri olan Rus İmparatorluğu yer alıyor. 22 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bu imparatorluk Avrasya'nın geniş bir alanına yayılıyor.

4. SOVYETLER BİRLİĞİ 20. yüzyılın süper gücü olarak anılan Sovyetler Birliği, 22 milyon kilometrekarelik büyüklüğündeki bir alana hakimiyet kurarak listenin 4'üncü sırasında yer alıyor.

5. QİNG HANEDANLIĞI Çin tarihinin en geniş sınırlarına ulaşan hanedanlığı olarak adından söz ettiren "Qing Hanedanlığı", 14 kilometrekarelik büyüklüğüyle listenin 5'nci sırasında.

6. OSMANLI İMPARATORLUĞU Listenin 6. sırasında ise 622 yıl boyunca üç kıtaya yayılan geniş sınırlarıyla 'toprak büyüklüğü' açısından dünyanın en büyük 10-15 imparatorluğu arasında gösteriliyor.

5.2 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan görkemli imparatorluk, tarihin en önemli dönüm noktalarını kapsıyor.

