  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti Bakanlıktan ‘atama’ tepkisi! Hukuki haklar kullanılacak En çok Türk askerinin bulunduğu ülkeler belli oldu! O ülkede 40 bin askerimiz var! Beklenmedik tablo: Yabancı turist Türkiye'de otelden dışarı adım atmıyor Bu alışkanlığı kesinlikle bırakın! Buzdolabının o bölümüne sakın yumurta koymayın Düğün masrafına sponsorlu çözüm! Damatlığını reklam panosuna çevirdi Toplam nükleer başlık sayısı dudak uçuklattı! İşte elinde en çok atom bombası bulunduran 10 ülke Pazartesi sabahına hazır olun! İslam Memiş, altın için “altın vuruş” tarihini verdi Dünyanın en büyük imparatorlukları belli oldu! Osmanlı İmparatorluğu kaçıncı sırada? Mavi Vatan’da hayalet güç! Türkiye dünyanın en seçkin 10 ülkesi arasına girdi
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama “uçan saray”ıyla şov yaptı

Dünyanın en zengin liderlerinden biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, her yeri altın kaplamalar ve kristallerle donatılmış milyonlarca dolarlık Boeing 747-400 tipi "uçan saray"ını bizzat kullanarak Cebu Havalimanı’na iniş yaptı. Pilot koltuğunda bizzat Sultan'ın olduğu uçağın ihtişamı, içindeki altın lavabolardan özel mobilyalara kadar her detayıyla sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 40 milyar dolarlık serveti ve devasa otomobil koleksiyonuyla tanınan Sultan’ın bu sıra dışı ve lüks yolculuğu, dünya gündemine bomba gibi düştü.

1
#1
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Hassanal Bolkiah, altın detaylarla donatılan “uçan saray”ı olarak bilinen Boeing 747-400 ile Cebu kentine indi. Pilot koltuğunda bizzat kendisinin olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sıra dışı yaşam tarzı ve dev servetiyle tanınan Sultan Bolkiah, devlet filosundaki dev Boeing 747’yi bu kez bizzat kullanarak Cebu Havalimanı’na indirdi.

#2
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Karşılamada protokol heyeti hazır bulunurken, Sultan’ın uzun yıllardır aktif uçuş deneyimine sahip olduğu ve zaman zaman kendi uçaklarının kontrolünü üstlendiği ifade edildi. Ancak bu ziyarette gündem olan yalnızca uçağı kullanması değil, kullandığı “uçan saray”ın ihtişamıydı.

#3
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Bir dönem dünyanın en zengin insanı olarak anılan Sultan Hassanal Bolkiah’ın servetinin 20 ila 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Petrol gelirleri sayesinde kurduğu lüks yaşamla bilinen Sultan’ın, dünyanın en büyük özel otomobil koleksiyonlarından birine sahip olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Koleksiyonunda 7 binden fazla araç bulunduğu, yüzlerce Rolls-Royce modelinin yanı sıra 24 ayar altın kaplamalı özel üretim otomobillerin de yer aldığı konuşuluyor.

#5
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Sultan’ın en dikkat çekici tutkularından biri ise havacılık. “Uçan Saray” adıyla bilinen özel Boeing 747-400, dünyanın en pahalı ve en lüks özel uçakları arasında gösteriliyor. Uçağın satın alma ve özel tasarım süreci için yüz milyonlarca dolarlık harcama yapıldığı öne sürülüyor.

#6
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Uçağın iç tasarımında altın kaplamalar, kristal süslemeler, özel halılar ve değerli ahşap işçiliklerinin kullanıldığı belirtiliyor. Dev uçakta uzaktan kontrol edilebilen özel ofis, toplantı salonu, yatak odası, özel banyolar, lüks oturma alanları ve gösterişli yemek salonlarının bulunduğu ifade ediliyor. En çok dikkat çeken ayrıntılar arasında ise altın kaplamalı lavabo ve banyo ekipmanları yer alıyor.

#7
Foto - Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama "uçan saray"ıyla şov yaptı

Yaklaşık 416 yolcu kapasitesine sahip Boeing 747-400’ün, Sultan için adeta gökyüzünde bir saraya dönüştürüldüğü belirtiliyor. Ekstra yakıt tankları sayesinde uçağın menzilinin 15 bin kilometrenin üzerine çıktığı ifade ediliyor. Brunei Sultanı’nın filosunda ayrıca Boeing 767, Airbus A340 ve Sikorsky helikopterlerin de bulunduğu belirtilirken, “Uçan Saray”ın özellikle uzun uluslararası yolculuklarda en sık tercih edilen uçak olduğu kaydediliyor. Cebu’daki iniş görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Bakalim ahirette açliktan kirilan gazzeli,rohinyali,afrikali müslümanlarin ahini nasil ōdeyecek bu,bunun gibi diger petrol zengini arap liderleri. Utanmasalar altindan tuvalet kagidida kullanacaklar..yazik,yazik.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. Kahraman mücahitlerden oluşan Hamas heyeti ile görüş..
Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu
Gündem

Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Yargı teşkilatındaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sandıklı, Serik ve Suşehri ağır ceza mahkemelerini k..
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda önemli isimlerin "etkin pişmanlıktan" yararlandığını açıklamasının ..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23