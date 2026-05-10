Böyle şatafat görülmedi! Milyarder sultan, altın kaplama “uçan saray”ıyla şov yaptı

Dünyanın en zengin liderlerinden biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, her yeri altın kaplamalar ve kristallerle donatılmış milyonlarca dolarlık Boeing 747-400 tipi "uçan saray"ını bizzat kullanarak Cebu Havalimanı’na iniş yaptı. Pilot koltuğunda bizzat Sultan'ın olduğu uçağın ihtişamı, içindeki altın lavabolardan özel mobilyalara kadar her detayıyla sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 40 milyar dolarlık serveti ve devasa otomobil koleksiyonuyla tanınan Sultan’ın bu sıra dışı ve lüks yolculuğu, dünya gündemine bomba gibi düştü.