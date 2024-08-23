Rusya'dan dünyaya göz dağı! SU-57 için onları envantere aldı

Sukhoi tarafından yapılan açıklamada, Su-57 Felon‘da kullanılmaya başlayan yeni mühimmatların kara ve suüstü hedefler için geliştirildiği ve düşük radar kesit alanına sahip S-71 taktik füzesinin iki varyantı olduğu aktarıldı. S-71K (Carpet) ve S-71M (Monochrome) olarak adlandırılan iki varyantın teknik özelliklerinin birbirinden farklı olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamada S-71K’nın hava-yer görevlerinde kullanılan güdümlü bir füze olduğu bildirilirken, S-71M’nin ise çok daha güçlü bir otonom insansız hava aracı (İHA) olduğu belirtildi. Her iki sistemin de radar görünürlüğünü azaltmak için trapezoidal bir gövdeye, katlanabilir kanatlara ve ‘’V’’ şeklinde dönebilen bir kuyruk düzlemine sahip olduğunu belirten Sukhoi, seri üretimin başladığını da resmi olarak duyurdu.

S-71’in her iki varyantının da Kh-59M ve Kh-101 füzelerinde kullanılan TRDD-50 turbojet motorunu kullandığı aktarıldı. Rus analistler, özellikle S-71M İHA sisteminin, gündüz ve gece operasyonlarında kullanımı için elektro-optik sensörler ve termal görüntüleme sistemleriyle donatıldığına dikkat çekiyor.

Sukhoi, S-71 mühimmatlarını yalnızca Su-57’de değil, aynı zamanda Su-30SM2 ve Su-35S savaş uçakları ile S-70 Hunter insansız hava aracında da kullanılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Rusya, S-71M İHA konfigürasyonunu 2023 yılında patentledi ve aynı yıl sistemin ilk testi tamamlandı. Su-57 savaş uçağına entegre S-71K ve S-71M sistemleriyle ilk uçuş, 18 Nisan 2024’te Sukhoi Tasarım Bürosu test pilotu Sergei Bogdan tarafından gerçekleştirildi.