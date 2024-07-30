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Gündem Rusya’dan dünyaya göz dağı! Onları sahaya sürüyor
Gündem

Rusya’dan dünyaya göz dağı! Onları sahaya sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:42:00 -
Rusya’dan dünyaya göz dağı! Onları sahaya sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasının Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikatlar başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Donanmasının birimleri ve oluşumlarının planlı tatbikatlara başladığı belirtilerek, tatbikatların Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Muharebe eğitimi faaliyetlerine yaklaşık 300 gemi ve tekne, denizaltı ve destek gemileri, 50 kadar uçak, 200'den fazla askeri ve özel teçhizat ile 20 binden fazla askeri personel ve sivil personel katılıyor." ifadeleri kullanıldı.

 Birkaç gün boyunca üç filonun ve Hazar Filosunun gemi mürettebatı, deniz havacılık birimleri ve kıyı kuvvetlerinin silahların pratik kullanımıyla 300'den fazla savaş tatbikatı gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Tatbikatların temel amacı, donanmanın askeri komuta ve kontrol organlarının her seviyedeki eylemlerini ayrıca Rus Donanmasının gemi mürettebatının, deniz havacılık birimlerinin ve kıyı birliklerinin görevlerini amaçlandığı şekilde yerine getirmeye hazır olup olmadıklarını kontrol etmektir." ifadelerine yer verildi.
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