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Rusya'dan dikkat çeken Su-35 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:30
Rusya'dan dikkat çeken Su-35 açıklaması

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:30
  1. İstanbul
  2. Rusya
  3. Türkiye

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  • ArifArif11 sa önce
    Su 57 vereceklerse amenna. SU-35leri alırsak anca Ruslar kendi eskilerini bize kakalıyor demektir. 30 senelik uçak su35

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