Rusya'dan dikkat çeken NATO açıklaması

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Rusya-NATO Konseyi sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko açıklamalarda bulundu. Konseyde ülkesini temsil eden Bakan Yardımcısı Gruşko toplantı sonrası basın açıklamasında, “NATO'nun politikasının ve askeri gelişiminin en önünde yer alan görev, Rusya'yı kontrol altına almaktır. Bunun için muazzam kaynaklar ayrılıyor, ittifakın temel amacının bu olduğu gizlenmiyor ve bu gerçek, Avrupa’nın genel güvenliğini farklı ilkeler üzerinde inşa etme girişimlerinde yıkıcı bir etkiye sahip” dedi. ABD ve müttefiklerinin kendilerine üstünlük sağlamaya çalıştığını savunan Bakan Yardımcısı Gruşko, "ABD ve müttefikleri karada, havada, denizde ve şimdi de uzay ve siber alan olmak üzere tüm alanlarda, tüm çatışma alanlarında üstünlük sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun kapısını çaldığını hatırlatırım"

Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun genişlemesine yönelik adımları eleştirerek, "Avrupa'da güvenliğin bozulmasını ciddi şekilde etkileyen ikinci faktör, ittifakın genişleme sürecidir. Rusya ile ortak sınırı olan sadece bir ülkenin, Polonya’nın 1997’de NATO'nun kapısını çaldığını hatırlatırım. Bugün pek çok devlet NATO üyesi oldu ve bu ülkelerin toprakları, Rusya'ya çeşitli coğrafi yönlerden ve stratejik derinliğe doğru güç projeksiyonu için açıkça kullanılıyor. Bu bizim de güvenliğimizi ciddi şekilde etkiliyor ve kabul edilemeyecek riskleri beraberinde getiriyor, biz bu risklere karşı koyacağız" diye konuştu.

"Bugün birleştirici pozitif gündemimiz yok, hiç yok"

NATO ve Rusya görüşmelerinde pozitif bir gündem edinilemediğini ve bunun sorumlusunun da NATO'nun yaklaşımı olduğunu iddia eden Bakan Yardımcısı Gruşko, "Son olarak, bu oldukça üzücü tablonun unsurlarından biri, NATO'nun kararının sonucunda ortak çıkarlar alanlarında bizimle ittifak arasında uygulamada olan işbirliğinin tamamının askıya alınmasıdır. Bugün birleştirici pozitif gündemimiz yok, hiç yok. Olumlu gündemimiz terörle mücadele, Afganistan'daki güvenlik güçlerine yardım, uyuşturucuyla mücadele ve Afgan personellerinin eğitimi" dedi.

"Moskova’nın önerileri sadece Rusya’nın değil NATO ülkelerinin de güvenliğini artıracak"

Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa'nın güvenliğine dair kendi sundukları öneri ve anlaşma taslağının güvenlik konusunda önemine atıfta bulunarak, "Bugün anlaşma taslağında belirtildiği şekliyle önerdiğimiz önlemler, bu durumu radikal bir şekilde döndürmeyi, yeniden Avrupa güvenliğinin ortak ilkeler üzerinde ve herkesin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine geri dönmeyi mümkün kılıyor. Bu, yalnızca Rusya’nın askeri güvenlik durumunu değil, aynı zamanda NATO ülkelerinin, özellikle de bugün kendilerini ön cephe olarak adlandıranların güvenliğini de artıracak" şeklinde konuştu.

"Güvenliğin temellerini sarsıyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile birlikte Rusya'yı zirvede temsil eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Bakan Yardımcısı Fomin, "Rus tarafı, gerilimin azaltılması için NATO’ya birçok kez teklif sundu. Rusya'nın inisiyatifleri NATO tarafından görmezden gelindi. Bu, olayların ve çatışmaların yaşanması için zemin hazırlıyor, güvenliğin temellerini sarsıyor" dedi.

Fomin, NATO-Rusya geriliminin bölgeye verdiği istikrarsızlığa karşı önerilerini yineleyerek, "Birincisi, NATO'nun Ukrayna ve diğer ülkeleri üye yaparak doğuya doğru genişlememesi. İkincisi, ABD'ye ait yeni orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmaması. Üçüncüsü de, Avrupa'da askeri faaliyetlerin sınırlandırılması, sözde öncü birliklerin sayısının artmasının durdurulması" diye konuştu.