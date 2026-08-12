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Dünya Rusya’dan dijital emperyalizme darbe: Telegram ve Google’a milyonluk ceza!
Dünya

Rusya’dan dijital emperyalizme darbe: Telegram ve Google’a milyonluk ceza!

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Rusya’dan dijital emperyalizme darbe: Telegram ve Google’a milyonluk ceza!

Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Rusya’nın yasalarını hiçe sayan ve yasaklı içerikleri ısrarla kaldırmayan batı merkezli teknoloji devlerine göz açtırmadı! Dijital mecraları üzerinden halkı zehirleyen ve ülkenin egemenlik haklarını ayaklar altına alan Telegram ile Google’a toplam 26 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) ağır para cezası kesildi.

Rusya'da Telegram ve Google'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram’ın 18,4 milyon ruble, Google’ın da 7,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da Google ve Telegram’ın yanı sıra, Instagram, YouTube, X ve TikTok gibi diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

Ülkede Telegram’a erişim engeli de uygulanıyor.

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