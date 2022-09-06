Rusya'dan dev petrol kararı!

Rusya; petrol ve doğal gaz alanındaki mücadelesini sürdürme kararı aldı. Avrupa'ya doğal gaz akışını kesen Rusya, AB ülkelerinde büyük kaosa neden oldu. AB üyesi ülkeler enerji dar boğazına girerken tasarruf tedbirlerini artırmaya başladı. Klima kullanımına derece sınırı getirilirken, sokak aydınlatmaları ve şirketlerdeki gereksiz elektrik harcamalarına kısıtlama geldi.

Rusya Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı uygulama kararına cevap olarak Asya'ya daha fazla petrol gönderileceğini açıkladı.

Shulginov, Rusya ve ortaklarının ticaretin kolaylaştırılması için kendi sigorta sistemlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimini bu yıl azaltması bekleniyor. Uygulanan yaptırımlar nedeniyle sınırlanan enerji satışı nedeniyle petrolde yüzde 2, doğal gazda da yüzde 7 civarında üretim azalışı bekleniyor.

Bakan Shulginov, Kuzey Akım 1'in ne zaman faaliyete geçeceği konusunda bir karar alınmadığını, çalışmaların tamamlanması neticesinde karar verileceğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet