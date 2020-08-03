  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rusya'dan ders gibi kamu spotu! Fesat projesinin asıl amacı böyle anlatıldı

Rusya'da devlet tarafından hazırlanan kamu spotunda İstanbul Sözleşmesi'nin asıl amacı anlatıldı. Kamu spotunda ifsad projesinin bir ülkenin geleceğini nasıl zehirlediği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:57:00 -

Müslüman-Türk toplumunun kanayan bir yarası haline gelen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar son günlerde yeniden alevlendi. Cinsiyetsiz bir toplum oluşturma hedefi güden ve sapkınlığı meşrulaştıran fesat projesine tepkiler çığ gibi büyürken Rusya tarafından hazırlanan bir kamu spotu dikkat çekti.

Rusya'da devlet tarafından hazırlanan kamu spotunda İstanbul Sözleşmesi'nin asıl amacı yetimhanedeki bir çocuk üzerinden anlatıldı. 

Yayımlanan kamu spotunda Rusya halkına çağrı yapılarak vatandaşların toplumu zehirleyen eşcinsel sapkınlığa ve bu rezilliği destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı