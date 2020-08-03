Rusya'dan ders gibi kamu spotu! Fesat projesinin asıl amacı böyle anlatıldı
Rusya'da devlet tarafından hazırlanan kamu spotunda İstanbul Sözleşmesi'nin asıl amacı anlatıldı. Kamu spotunda ifsad projesinin bir ülkenin geleceğini nasıl zehirlediği aktarıldı.
Müslüman-Türk toplumunun kanayan bir yarası haline gelen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar son günlerde yeniden alevlendi. Cinsiyetsiz bir toplum oluşturma hedefi güden ve sapkınlığı meşrulaştıran fesat projesine tepkiler çığ gibi büyürken Rusya tarafından hazırlanan bir kamu spotu dikkat çekti.
Rusya'da devlet tarafından hazırlanan kamu spotunda İstanbul Sözleşmesi'nin asıl amacı yetimhanedeki bir çocuk üzerinden anlatıldı.
Yayımlanan kamu spotunda Rusya halkına çağrı yapılarak vatandaşların toplumu zehirleyen eşcinsel sapkınlığa ve bu rezilliği destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkması istendi.