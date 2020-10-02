Rusya'dan 'Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz' mesajı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Temsilcisi Nebenzi'den Vassily'ye, '' Türkiye Azerbaycan'ı açıkça destekliyor, biliyoruz ama bu, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ındesteklediğimiz anlamına gelmiyor, Adil bir çözümü, ateşkesi, çatışmaların sona ermesini ve her iki ülkenin de bu gerginliğe son vermesini destekliyoruz. ''

Rusya, Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devraldı. Rusya Büyükelçisi Nebenzia, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili soruları yanıtladı.

"Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağıdır ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil, Moskova'nın her iki ülke ile özel ilişkileri olduğu için. Olanlar için üzgünüz. Ağır maliyetler ve ağır kayıpların olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında, BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsiniz. ''

Dağlık Karabağ sorununun yıllardır tartışıldığını ve kabul edilmeye çok yakın önerilerin kabul edilmediğini belirten Nebenzia, “Öncelikle yapılması gereken, çatışmanın derhal durdurulması ve müzakerelere dönülmesidir. Arabuluculuk önerdik. Dışişleri Bakanı Lavrov da partilere Moskova'da bir araya gelme teklifinde bulundu. ''