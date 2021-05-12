Rusya'dan Dağlık Karabağ için sinsi hamle

Suveyda vilayeti yaklaşık iki haftadır, Suriye’nin güneyinde faaliyet gösteren bir güvenlik şirketinin gençleri para karşılığında Ermenistan’a göndereceğine yönelik haberlerle çalkalanıyor.

Suveyda-24 gazetesi yetkililerinden aktivist Rayan Maaruf, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada vilayetteki Es-Sayyad adlı güvenlik şirketinin temsilcisi Avukat Muhammed Bakir’in kendisine, Libya’ya faaliyet göstermelerinin ardından Rus kuvvetleriyle Ermenistan’a gitmek için kayıt yaptıran Suriyeli gençler olduğu bilgisini verdiğini aktardı. Maaruf’a göre Bakir, Ermenistan’a gidecek yaklaşık 150 kişi için aylık 2000 ila 2500 dolar arasında değişen bir maaş karşılığında beş aylık sözleşme hazırlandığını bildirdi.

Nitekim geçtiğimiz haftalarda onlarca kişinin Bakir’in Şahba mıntıkasındaki avukatlık bürosuna akın ettiği, kendisinden imzalanan sözleşmelerin içeriği ve ücretlerin garantisi hakkında bilgi aldığı belirtildi. Onlarca gencin kayıt için 25 bin Suriye lirasının yanı sıra gerekli belgeleri de kendisine teslim ettiği kaydedildi.

Arka planda Rusya

Maaruf açıklamasında şirkette çalışanların ve Ermenistan’a gitmek için kayıt yaptıranların yakınlarının verdiği bilgilere dikkat çekti. Buna göre Es-Sayyad şirketinin temsilcisi Suriyeli gençlere önce Şam Uluslararası Havalimanı üzerinden Rusya’ya gideceklerini, ardından da Ermenistan’a transfer edileceklerini bildirdi. Ayrıca yolculuğun mayıs ayı boyunca süreceği kaydedildi.

Maaruf söz konusu gençlerin kendilerine verilecek görevlerin içeriğini bilmediklerini söyledi. Görevlerinin Libya’dakine, yani oradaki Rus tesislerini koruma faaliyetlerine benzer olabileceğini düşündüklerini aktardı. Rayan Maaruf ayrıca Es-Sayyad şirketinin Suveyda’dan 150 kişi istediğini ve diğer bölgelerden de aynı sayıda bir talep yapılmış olabileceğini belirtti.

Maaruf sözlerine şöyle devam etti:

“Gençleri Ermenistan’a çekmeye yönelik propaganda Es-Sayyad şirketinin 25 bin Suriye lirası kayıt komisyonu kazanmasını sağlayan hileli bir oyun olabilir. Çok sayıda genç şirketin Suveyda’daki ofisine kayıt yaptırmaya devam ediyor. Bu Suriyeli gençler için yüksek bir meblağ.”

Söz konusu gençlerden biri Ermenistan’a seyahat etmek için ismini kaydettirdiğini söyleyerek iddiaları doğruladı. 25 bin Suriye lirası ödediğini belirten şahıs, güvenlik onayı almayı ve seyahat etmesine izin veren sağlık muayenesinin sonucunu beklediğini dile getirdi. Kayıt yaptıranların henüz Ermenistan’a gönderilmediği bilgisini verdi.

Libya’dan dönen ve isminin verilmesini istemeyen Dera vilayetinden bir savaşçı da Rus güçlerinin Libya’daki sözleşmeli dört aylık dönemden sonra kendilerini Hmeymim Hava Üssü üzerinden Suriye’ye geri getirdiğini aktardı. “Grupta Suriye’nin birçok bölgesinden gençler vardı” diyen savaşçı Suriye’deki güvenlik şirketi, yani es-Sayyad ile imzaladıkları sözleşmede öngörülen ücretin tamamını alamadıklarını bildirdi. Dört aylık sözleşmenin sona ermesinin ardından kendilerine 3 bin dolar verildiğini kaydetti. Söz konusu Suriyeli imzalanan sözleşmede gönüllünün Libya’da üstleneceği göreve bağlı olarak aylık maaşlarının 1000 ile 1500 dolar arasında değiştiği bilgisini verdi. Libya’da kendilerine verilen görevin ‘petrol tesislerini ve fabrikaları korumak, hendekler kazmak, siperler hazırlamak ve yolları taşlarla döşemek’ olduğunu söyleyen Suriyeli, Rus kuvvetlerin bulunduğu bir askeri bölgede kaldıklarını kaydetti.

Ruslar kötü davranıyor

Rus kuvvetlerin kendilerine sık sık üstünlük tasladığını ve kötü davrandığını ifade eden Suriyeli savaşçı ancak Libya’da beş aydır kazandıkları aylık ücreti Suriye’de yıllar boyunca kazanamadıklarının altını çizdi. “Oradaki görev ne kadar zor ve yorucu olursa olsun Suriye’de işsiz kalmaktan veya düşük ücretle çalışmaktan çok daha iyidir” dedi.

Libya’da son olarak geçen yıl mart ayında görev yaptığı bilgisini veren savaşçı, dört aylık sözleşmenin sona ermesinin ardından Suriye’ye geri döndüğünü söyledi. Savaşçı, Libya’da halen Suriyeli gençlerin görev yaptığını, tüm unsurların sınır dışı edilmesiyle ilgili haberler duyduklarını ve yakın zamanda Libya’ya gidişlerin duracağını belirtti.

Gözlemciler Rus bir şirketin Suriyeli gençlere yönelik bu ve benzeri faaliyetlerinin ve onları Libya’da savaşmak üzere gönderebilmelerinin temel nedeninin ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullar, yaygın yoksulluk ve güvenlik sorunları olduğu görüşünde.