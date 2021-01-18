Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2020 yılının Rus diplomasisi bakımından öne çıkan olaylarının değerlendirdiği ve yaklaşık 2 saat süren yıllık basın toplantısında Dağlık Karabağ ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Karabağ'da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım'da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın değerlendirmesi bu yönde" değerlendirmesini yaptı.

"Karabağ'ın statüsü sonra belirlenecek"

Dağlık Karabağ'ın statüsü hakkında da konuşan Rus bakan, "Karabağ'ın statüsünden 9 Kasım'daki anlaşmada kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ'ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu. Ermenistan'ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ’ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu" ifadelerini kullandı.

Anlaşmada gizli madde var mı?

Lavrov ayrıca, 9 Kasım'da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, "Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur" dedi

"İki tarafla da iletişim halindeyiz"

Lavrov, "Rus askeri yetkililer, Karabağ'da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler" açıklamasını da yaptı.