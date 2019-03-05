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Rusya'dan çok sert Venezuela açıklaması! "ABD, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden şekillendiriyor"

Rus Dışişleri ABD'yi, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden yeniden şekillendirmeye çalışmakla suçlayarak, "Guaido, her adımını ABD'nin kontrol ettiği bağımsız olmayan bir siyasetçi. Bu yüzden onunla bir temasımızın olması söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

05 Mart 2019 Salı 17:24
Rusya'dan çok sert Venezuela açıklaması! "ABD, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden şekillendiriyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden yeniden şekillendirmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu karşı sert sözlerle yüklenildi.

"Guaido, bağımsız olmayan bir siyasetçi"

Açıklamada, "Guaido, her adımını ABD'nin kontrol ettiği bağımsız olmayan bir siyasetçi. Bu yüzden onunla bir temasımızın olması söz konusu değil" denildi.

Bolton'a cevap: Düşüncesizce bir fikir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Monroe Doktrini'nin Venezuela'ya uygulanabileceği yönündeki yorumuna da cevap verdi. Bakanlık Bolton'un bu sözlerinin "düşüncesizce bir fikir" olduğunu belirtirken, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Rus Dışişleri ABD'yi, Latin Amerika'yı Venezuela üzerinden yeniden şekillendirmeye çalışmakla suçladı.

ABD Başkanı James Monroe'nin, 2 Aralık 1823'te kongreye sunduğu bu doktirini baştan aşağı inceleyen uzmanlar tek cümlelik şu yorumu getiriyor: "Amerika kıtasının sorumluluğu ABD'ye aittir."

Bakanlık ayrıca, Moskova yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Venezuela'ya insani yardım grubu göndermeye hazır olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:24
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YORUM YAZ

  • AKLIN YOLUAKLIN YOLU1 sa önce
    paylaşım projesinde, rusya , gönüllü aktör...hem de taa 2. dünya savaşından itibaren...siyon abd şeytan, rusya da kıc bacağı ...işte tam da bu

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