0553 313 94 23

Rusya'dan çok sert S-400 tepkisi: NATO’nun varoluş sebeplerinden biri

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarına tepki gösterdi. Puşkov, "S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:17
Rusya'dan çok sert S-400 tepkisi: NATO’nun varoluş sebeplerinden biri

Rus senatör Aleksey Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler." ifadelerini kullandı.

Bloomberg bugün ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayınlamıştı.

ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400’ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye’ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD’nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı. Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı hala devam ediyor. Sistemin ilk parçaları Türkiye’ye cuma günü teslim edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:17
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri’ne piknikçilerden ziyaretçi akını
    1. Pazaryeri’ne piknikçilerden ziyaretçi..
    2. Nurhak Ensarioğlu: “15 Temmuz Hain..
    3. Suriye’den yükselen dumanlar korkuttu
    4. Türk Telekom Stadyumu’nda evlilik..
    5. Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı
    6. Nedeni bilinmiyor! KKTC'de kilolarca..
    7. Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK..
    8. Giresun’da minibüs şarampole..
    9. KKTC’de kilolarca uyuşturucu karaya..
    10. Amazon’dan Almanya’ya geniş istihdam
    11. Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
    12. Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret
    13. Türk sağlıkçılar, Tanzanya’da 5 bin..
    14. Pakistan-Hindistan Kartarpur koridoru..
    15. Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da..
    16. Başkan Çakmak’ın 15 Temmuz mesajı
    17. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    18. 11 bin noktada bin 30 kaçak yakalandı!
    19. Yolun ortasına yatan köpek trafiği..
    20. Bingöl’de 2 ayrıyangın söndürüldü
    21. Diyarbakır’da cami yapılacak..
    22. Kazada yaralanan astsubay hastanede öldü
    23. Gece yarısı attıkları ses bombası,..
    24. 2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik..
    25. KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi
    26. Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki:..
    27. 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank kabri..
    28. 100. Yıla Özel Bisiklet Gezisi
    29. Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu..
    30. Uganda'daki FETÖ varlıklarının devri..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!