Rusya'dan çok sert S-400 tepkisi: NATO’nun varoluş sebeplerinden biri
Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarına tepki gösterdi. Puşkov, "S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri" dedi.14 Temmuz 2019 Pazar 16:17
Rus senatör Aleksey Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler." ifadelerini kullandı.
Bloomberg bugün ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayınlamıştı.
ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400’ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye’ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD’nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı. Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı hala devam ediyor. Sistemin ilk parçaları Türkiye’ye cuma günü teslim edilmişti.
YORUM YAZ