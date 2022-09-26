  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan çok konuşulacak itiraf:: Hata yaptık!
Dünya

Rusya'dan çok konuşulacak itiraf:: Hata yaptık!

Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 15:15:00 -
Rusya'dan çok konuşulacak itiraf:: Hata yaptık!

Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası pek çok Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya çalışmıştı. Kremlin'den bugün konuya ilişkin şaşırtan bir açıklama geldi. Kremlin açıklamasında "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı, bu hatalar düzeltilecek" ifadelerini kullandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Karar sonrasında pek çok Rus vatandaşı İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etmiş, seferler tükenmişti. Uçak bulamayan birçok kişi ise Finlandiya sınırına akın etmişti.

Tartışmaların büyümesinin ardından Kremlin'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denildi.

Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23