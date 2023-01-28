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Gündem Rusya'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan farkı kalibrede bir lider
Gündem

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan farkı kalibrede bir lider

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:14:00 -
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan farkı kalibrede bir lider

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara’nın Türkiye’de doğal gaz dağıtım merkezi projesi çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaları “terör eylemi” olarak nitelendiren Sıromolotov, Rusya’nın müşterisi olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekonomik faaliyetleri için ihtiyaç duydukları temel malları uygun satın alma fırsatından mahrum bırakıldığını belirtti.

Sıromolotov, Avrupa’nın ekonomisine ve rekabet gücüne, sıradan vatandaşların ise refahına darbe vurulduğunu anlattı.

Bütün bunların yanı sıra Türkiye-Rusya işbirliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini kaydeden Sıromolotov, iki ülke arasındaki diyaloğun çıkarlara dayalı ve ulusal öncelikleri dikkate alan karşılıklı saygıya dayandığına dikkati çekti.

Sıromolotov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir” ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye işbirliğinin en başarılı alanlarından birisinin enerji olduğunu anlatan Sıromolotov, ortak çabalar sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir doğal gaz merkezi oluşturma girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Bu merkezin yapılması için müzakerelerin devam ettiğini anımsatan Sıromolotov, “Türk ortaklarımızın şevkini, yapıcı yaklaşımlarını ve yakın ortak çalışma kararlılıklarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak çabalarla, mevcut ve gelecekteki enerji tesislerinin güvenliğini sağlamak da dahil ortaya çıkan tüm sorunları başarılı bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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