Rusya'dan büyük yüzsüzlük: Türkiye 20 yıl geride

Rusya'nın önde gelen mobilya markalarından "Mr. Doors"un kurucusu ve sahibi ünlü iş insanı Maksim Valetski, Türkiye'de iş yapma kültürünün çağın gerisinde kaldığını söyledi.

Batı'nın yaptırımları karşısında kapılarını Ruslara ardında kadar açan Türkiye için tepki çeken ifadeler kullanan Valetski, Türkiye'deki iş yapma kültürünü ve alışkanlıklarını ise şöyle anlattı:



“Biz Rusya'da kelimenin tam anlamıyla şımardık ama bunu olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü Rusya, iş kültürü ve yönetimi açısından son 20 yılda harika bir sıçrama yaptı. Herkes örgütlü, herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor. Türk ortaklarımıza saygım sonsuz ama bizden 20 yıl gerideler. İş kültürü olarak biz 20 yıl önce neredeysek onlar hâlâ orada. Aslında bu durumu onlar da kabul ediyor. Son teslim tarihi gibi kavramların kendileri için geçerli olmadığını dürüst şekilde itiraf ediyorlar, öz eleştiri yapıyorlar. Diğer yandan, teknolojileri iyi, altyapıları iyi, fabrikaları iyi, ürünler de kalite olarak iyi. Adamların her şeyi var ama organizasyonları berbat. Sovyetler Birliği döneminde bir işi yaptırmak için mutlaka takip etmek gerekirdi. Tıpkı o zamanlar gibi şimdi benim adamlarım da Türkiye'deki fabrikalarda işin başında duruyor, her şeyi adım adım takip ediyor.”