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Dünya Rusya'dan bir hamle daha! Birliklere teslim ettiler
Dünya

Rusya'dan bir hamle daha! Birliklere teslim ettiler

Rusya'da adeti belirtilmeyen bir grup modernize edilmiş T-72B3 tankı Rus birliklerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:41:00 -
Rusya'dan bir hamle daha! Birliklere teslim ettiler

Rusya, savaş teçhizatını güçlendirme ve güncelleme sürecine devam ediyor. Devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in bir parçası olan Uralvagonzavod’ın basın ofisinin bildirdiğine göre, bir grup modernize edilmiş T-72B3 tankı Rus birliklerine teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Muharebe araçları yeni ve güçlü bir motor, gelişmiş atış kontrol sistemi, bir arka görüş kamerası ve sürücü için görüntüleme kompleksi ile donatıldı" denildi.

Basın ofisinin bildirdiğine göre, çalışmalar, revizyon stoklarından gelen tankların T-72B3 seviyesine kadar kapsamlı bir modernizasyondan geçeceğini öngören savunma tedarik planının bir parçası olarak yapıldı.

star.com.tr

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