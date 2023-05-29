  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

Yeniakit Publisher
2023-05-29 07:29:00 - 2023-05-29 07:33:06
Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

Rus basını, Rusya'nın Türkiye'ye olan ihracatının 20203 yılında 6 milyar doları geçebileceğini duyurdu.

“Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 2023 yılında yüzde 20 artarak 6 milyar doların üzerine çıkabilir.” Bu tahmin “Agroeksport” uzmanı Varvar Makeyev’e ait.

Rus ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatının yaklaşık 1 milyar dolar artmasını beklediklerini belirten uzman, başta buğday, ayçiçek yağı, tahıl ürünleri, mısır, kepek ve baklagillerin ihracatının yükseleceğini tahmin ettiklerini aktardı.

Türkiye ile Rusya’nın ticaret hacmi 2022’de yüzde 20 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.

Geçen sene Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doların üzerinde kaydedildi.

Turkrus

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23