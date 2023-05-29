Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz
Rus basını, Rusya'nın Türkiye'ye olan ihracatının 20203 yılında 6 milyar doları geçebileceğini duyurdu.
“Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 2023 yılında yüzde 20 artarak 6 milyar doların üzerine çıkabilir.” Bu tahmin “Agroeksport” uzmanı Varvar Makeyev’e ait.
Rus ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatının yaklaşık 1 milyar dolar artmasını beklediklerini belirten uzman, başta buğday, ayçiçek yağı, tahıl ürünleri, mısır, kepek ve baklagillerin ihracatının yükseleceğini tahmin ettiklerini aktardı.
Türkiye ile Rusya’nın ticaret hacmi 2022’de yüzde 20 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.
Geçen sene Rusya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doların üzerinde kaydedildi.
Turkrus